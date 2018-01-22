"Я забрела в Hyper Maxima, на проспекте Саванорю. В алкогольном отделе увидела вроде бы рекламу – меня это удивило, поскольку я сама работаю в ТЦ, только другой сети, и знаю, что с 1 января реклама запрещена", – рассказала Эдита.
У нее на работе, все сообщения об алкоголе из рекламных буклетов были удалены. Никакой рекламы не осталось и на прилавках: убрали все украшения с бутылок.
По словам представителя Maxima Эрнесты Дапкене, закон о контроле над алкоголем запрещает рекламу, но есть исключения, касающиеся представления некоторой информации об алкогольных напитках на местах, где ими торгуют и на сайтах производителей или торговцев.
"Буклеты, помеченные знаком "Дни вкуса", предназначены для того, чтобы в разрешенной законом форме представляли широкий ассортимент алкоголя в магазинах сети Maximа, в брошюрах нет никакой информации о снижении цен на алкоголь или акциях. По закону, ассортимент представлен как в магазинах, так и на сайте компании", – сказала Дапкене.
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