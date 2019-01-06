Магазин закроется с 11 января. Ранее сообщалось, что реконструкция займет 3-4 месяца, магазин откроется в апреле.
"Это самый большой магазин нашей сети в Литве, в нем можно найти товары 50 000 наименований. Чтобы быстрее начать реконструкцию, мы продадим все товары, которые есть в этом магазине", – сказала гендиректор Maxima Кристина Мейде.
По ее словам, после реконструкции в магазине появятся современные технологии и новый ассортимент товаров.
6-9 января товары будут продавать с 40% скидкой, 10 января товары будут продавать с 50% скидкой.
Сообщалось, что 6-9 января с 40% скидкой будут продавать промышленные товары, косметику и парфюмерию, бытовую химию. С 30% скидкой будут продавать мороженую продукцию, товары для младенцев, товары для ухода за животными и растениями. 6-7 января бакалейные товары и питьевую воду, соки будут продавать с 30% скидкой, а 8-9 января все товары будут продавать с 40% скидкой.
10 января, в последний день распродажи, с 50% скидкой можно приобрести бакалейные товары, мороженые продукты, промтовары, косметику, парфюмерию, бытовую химию, товары для младенцев, для ухода за животными и растениями, питьевую воду, соки. С 12 ч. с 30% скидкой будут продавать все свежие продукты – овощи, фрукты, молочные товары, хлебобулочные изделия, свежая рыба и мясо и др.
Магазин Hyper Maxima в ТЦ Akropolis открылся 18 декабря 2001 г. Площадь магазина составляет 10 000 кв. м. В магазине работают 270 человек.
В обновление магазина планируют инвестировать 10 млн. евро. Во время реконструкции магазина сам ТЦ Akropolis будет работать.
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