Магазин закроется с 11 января. Ранее сообщалось, что реконструкция займет 3-4 месяца, магазин откроется в апреле.

"Это самый большой магазин нашей сети в Литве, в нем можно найти товары 50 000 наименований. Чтобы быстрее начать реконструкцию, мы продадим все товары, которые есть в этом магазине", – сказала гендиректор Maxima Кристина Мейде.

По ее словам, после реконструкции в магазине появятся современные технологии и новый ассортимент товаров.

6-9 января товары будут продавать с 40% скидкой, 10 января товары будут продавать с 50% скидкой.

Сообщалось, что 6-9 января с 40% скидкой будут продавать промышленные товары, косметику и парфюмерию, бытовую химию. С 30% скидкой будут продавать мороженую продукцию, товары для младенцев, товары для ухода за животными и растениями. 6-7 января бакалейные товары и питьевую воду, соки будут продавать с 30% скидкой, а 8-9 января все товары будут продавать с 40% скидкой.

10 января, в последний день распродажи, с 50% скидкой можно приобрести бакалейные товары, мороженые продукты, промтовары, косметику, парфюмерию, бытовую химию, товары для младенцев, для ухода за животными и растениями, питьевую воду, соки. С 12 ч. с 30% скидкой будут продавать все свежие продукты – овощи, фрукты, молочные товары, хлебобулочные изделия, свежая рыба и мясо и др.

Магазин Hyper Maxima в ТЦ Akropolis открылся 18 декабря 2001 г. Площадь магазина составляет 10 000 кв. м. В магазине работают 270 человек.

В обновление магазина планируют инвестировать 10 млн. евро. Во время реконструкции магазина сам ТЦ Akropolis будет работать.