aA
После того как стало известно, что в Расейняй с пятницы на две недели могут ввести карантин, торговая сеть Maxima с 7 октября на протяжении двух недель будет раздавать покупателям маски бесплатно.
„Maximos“ vienkartinės kaukės
„Maximos“ vienkartinės kaukės
© Įmonės nuotr.

"Мы приняли такое решение, чтобы обеспечить безопасность покупателей и работников. Мы хотим попросить всех покупателей быть сознательными: правильно надевать маски, соблюдать безопасное расстояние, дезинфицировать руки и стараться реже ходить в магазин", – сказала представитель Maximа Эрнеста Дапкене.

В сообщении напомнили, что в Расейняй действует место закупок Barbora Express, где можно забрать заказанные по интернету товары.

Представители Maxima указали, что в магазинах их сети соблюдают жесткие требования гигиены, а работники застрахованы специальным страхованием от коронавируса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

С пятницы в литовском Расейняй вводят локальный карантин (14)

Директор администрации мэрии Расейнского района...

Уровень заболевания коронавирусом в Литве перешагнул красную черту: возможны ограничения  министр успокаивает жителей (254)

Уровень заболевания коронавирусом в Литве перешагнул...

Мэр Расейняй и министр просят врачей о помощи: у нас пожар (17)

Мэр Расейнского района Андрюс Баутронис и министр...

Ситуация в Расейняй с каждым днем все хуже: могут рассматривать вариант локального карантина (6)

Комиссия по чрезвычайному положению муниципалитета...

TOP новостей

В Литве зафиксированы рекордные продажи недвижимости (29)

В сентябре рынок недвижимости в Литве показал...

Vygaudas Ušackas Marius Laurinavičius

Предупреждение на фоне усугубления конфликта с Беларусью: Литва может принять зеркальные меры (170)

В минувшую пятницу МИД Беларуси потребовал, чтобы...

Супруга премьера Литвы призывает голосовать за Тамашюнене: благодаря ее усилиям у нас появилась часть асфальта (32)

Во вторник вечером в фейсбуке стали распространять...

В Литве установлено 117 новых случаев коронавируса (19)

В Литве установлено 117 новых случаев коронавируса ....

В Вильнюсе открыто еще одно место для голосования  находящиеся в изоляции там голосовать не смогут (14)

В Вильнюсе , на проспекте Саванорю, оборудовано еще...

|Maža didelių žinių kaina