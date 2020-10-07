"Мы приняли такое решение, чтобы обеспечить безопасность покупателей и работников. Мы хотим попросить всех покупателей быть сознательными: правильно надевать маски, соблюдать безопасное расстояние, дезинфицировать руки и стараться реже ходить в магазин", – сказала представитель Maximа Эрнеста Дапкене.
В сообщении напомнили, что в Расейняй действует место закупок Barbora Express, где можно забрать заказанные по интернету товары.
Представители Maxima указали, что в магазинах их сети соблюдают жесткие требования гигиены, а работники застрахованы специальным страхованием от коронавируса.
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