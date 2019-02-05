Литовская торговая сеть Maxima начала торговлю лекарствами, которые доступны без рецептов. Во всех магазинах Maximа покупатели могут купить 6 лекарств, 2 медицинских препарата и пищевые добавки. Лекарства можно приобрести в кассах.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Мы учли ожидания наших клиентов, которые хотели бы купить лекарства в магазине, и начали торговлю лекарствами в наших магазинах. Уже сейчас в наших магазинах можно купить обезболивающие, лекарства от повышенной кислотности, антисептики. В населенных пунктах, где есть магазины Maximа и поблизости нет аптек, жители смогут приобрести самые необходимые лекарства", - сказала коммерческий директор сети Maximа Вилма Друлене.

Она обратила внимание на то, что лекарственные препараты можно приобрести только в кассе - их нельзя будет взять на полке в торговом зале или у кассы самообслуживания. Кроме того, покупатели не могут приобрести больше одной упаковки лекарств.

Информацию о наличии новых товаров можно найти у касс. Работники магазина не предоставляют информацию о действии препаратов и не консультируют их покупателей.

Во всех магазинах покупатели могут приобрести пищевую добавку Linex Forte, медицинские препараты Smecta Go и Espumisan Easy, а также лекарства Nalgesin S, Ibuprom Express, Alka-Seltzer, Nolpaza, Liugolis и зеленку.

Все медикаменты могут купить лица не моложе 16 лет.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Компания Barbora доставляет продукты жителям Йонавы и Швейцарии

Крупнейший в странах Балтии электронный магазин,...

В магазинах сети Maxima появились лекарства

Литовская торговая сеть Maxima начала торговлю...

Литва блокировала инвестиции российского холдинга из-за сбора данных (4)

Литва преградила путь инвестициям российского...

Список самых востребованных специальностей в Литве: этим специалистам долго работу искать не надо (16)

Служба занятости Литвы объявила, представители каких...

Глава Luminor: больше увольнений не планируем (4)

Банк Luminor , который в этом году уволит почти треть...

TOP новостей

Список самых востребованных специальностей в Литве: этим специалистам долго работу искать не надо (16)

Служба занятости Литвы объявила, представители каких...

Разведка: России не удается заполучить в Литве желаемое политическое влияние (8)

Литовская разведка утверждает, что России не удается...

ДГБ Литвы не располагает данными о вмешательстве России в выборы (13)

Департамент госбезопасности ( ДГБ ) Литвы утверждает,...

Науседа представил команду, призывает менять политкультуру в Литве (5)

В понедельник кандидат в президенты Литвы Гитанас...

С февраля часть литовских пенсионеров получит надбавки к пенсии (1)

В феврале литовским пенсионерам, получающим меньше 238,45...