В магазинах сети Maxima появились лекарства

"Мы учли ожидания наших клиентов, которые хотели бы купить лекарства в магазине, и начали торговлю лекарствами в наших магазинах. Уже сейчас в наших магазинах можно купить обезболивающие, лекарства от повышенной кислотности, антисептики. В населенных пунктах, где есть магазины Maximа и поблизости нет аптек, жители смогут приобрести самые необходимые лекарства", - сказала коммерческий директор сети Maximа Вилма Друлене.

Она обратила внимание на то, что лекарственные препараты можно приобрести только в кассе - их нельзя будет взять на полке в торговом зале или у кассы самообслуживания. Кроме того, покупатели не могут приобрести больше одной упаковки лекарств.

Информацию о наличии новых товаров можно найти у касс. Работники магазина не предоставляют информацию о действии препаратов и не консультируют их покупателей.

Во всех магазинах покупатели могут приобрести пищевую добавку Linex Forte, медицинские препараты Smecta Go и Espumisan Easy, а также лекарства Nalgesin S, Ibuprom Express, Alka-Seltzer, Nolpaza, Liugolis и зеленку.

Все медикаменты могут купить лица не моложе 16 лет.