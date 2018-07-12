Литовская фасованная картошка стоит в среднем 90 центов за килограмм, по сравнению с прошлым годом цена не изменилась. Но с нефасованной картошкой уже другая история сейчас килограмм стоит в среднем 79 евроцентов, а в прошлом году – 0,72 евро.

Подорожала и свекла. Нефасованная литовская свекла в магазинах сейчас стоит 39 центов за килограмм, а в прошлом году цена была 0,31 евро.

Однако если вышеупомянутые овощи подорожали не больше чем на 10 центов, то морковь побила рекорд. В прошлом году фасованная импортная морковь стоила 74 евроцента, а нефасованная – 0,43 евро. В этом году цена соответственно 1,38 и 0,96 евро.

"Импортная морковь дороже, чем в 2017 г. На подорожании сказалось предложение, спрос, урожай и погодные условия. В Европе спрос также превышает предложение", – сказал исполнительный директор Литовской ассоциации импортеров Лауринас Вилимас.

"В этом году морковь дороже, поскольку литовской продукции еще нет. Литовская морковь появится через несколько недель, тогда цена снизится, поскольку местную продукцию не везут издалека", – сказала председатель правления Литовской ассоциации овощеводов Дайва Шатейкене.

Выросли цены не на все овощи. Например, длинноплодные огурцы в этом году на 14 центов дешевле (средняя цена 99 евроцентов за кг).

Изменилась в этом году и цена на помидоры. В июле 2017 г. килограмм литовских помидоров стоил 1,29 евро, а сейчас - 0,99 евро.

"Благодаря теплой погоде урожай более ранний, он лучше. Первые помидоры и огурцы выращивают в теплицах, поэтому главное - солнце и полив", – сказал Вилимас.