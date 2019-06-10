В мае в Вильнюсе продали в два раза больше квартир, чем в мае 2018 года

Компании предложили рынку 499 новых квартир. По сравнению с маем прошлого года, это на 74% больше. Всего жители могут выбирать из 4767 новых квартир.
По данным компании Inreal, цена на квартиры экономического класса подорожали на 6%, среднего – на 4%, престижного подешевели на 1%.
По данным аналитика Inreal Котрины Гришко, больше всего предложили квартир экономического класса – 254, среднего – 188, престижного - 57.
"Цены демонстрируют тенденцию умеренного роста в сегменте экономического и среднего класса, в престижном почти не было перемен", – сказала Гришко.
По данным Inreal, в Каунасе в мае продано 46 новых квартир (на 31% больше, чем в мае 2018 года). Всего в Каунасе можно выбирать из 934 новых квартир. Компании предложили рынку 45 новых квартир (на 61% меньше, чем в мае 2018 года).
В Каунасе цена на квартиры экономического класса снизилась на 2%, среднего –на 2%, престижного – увеличилась на 10%.
По словам Гришко, по сравнению с апрелем, в мае было продано на 1/3 меньше квартир.
"Число непроданных квартир экономического и среднего класса несколько снизилось, а престижного - увеличилось на 10%, по сравнению с маем 2018 года", заметила специалист.
В Клайпеде в мае было продано 49 новых квартир – почти в 5 раз больше, чем в прошлом году.
Всего в Клайпеде 633 непроданные квартиры, новыми квартирами в мае рынок не пополнился.
Цены на квартиры экономического класса в мае остались прежними, среднего подорожали на 7%, престижного - подешевели на 4%.
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