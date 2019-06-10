В мае в Вильнюсе продали в два раза больше квартир, чем в мае 2018 года

В мае этого года в Вильнюсе продали 528 новых квартир, это в два раза больше, чем в мае прошлого года.
Nauji butai
© Organizatorių nuotr.

Компании предложили рынку 499 новых квартир. По сравнению с маем прошлого года, это на 74% больше. Всего жители могут выбирать из 4767 новых квартир.

По данным компании Inreal, цена на квартиры экономического класса подорожали на 6%, среднего – на 4%, престижного подешевели на 1%.

По данным аналитика Inreal Котрины Гришко, больше всего предложили квартир экономического класса – 254, среднего – 188, престижного - 57.

Статьи по теме:
Квартира, как инвестиция: в худшем случае можно остаться без дома  (1)
Глава ассоциации: никто в Литве на стройке за 700 евро работать не хочет  (21)

"Цены демонстрируют тенденцию умеренного роста в сегменте экономического и среднего класса, в престижном почти не было перемен", – сказала Гришко.

По данным Inreal, в Каунасе в мае продано 46 новых квартир (на 31% больше, чем в мае 2018 года). Всего в Каунасе можно выбирать из 934 новых квартир. Компании предложили рынку 45 новых квартир (на 61% меньше, чем в мае 2018 года).

В Каунасе цена на квартиры экономического класса снизилась на 2%, среднего –на 2%, престижного – увеличилась на 10%.

По словам Гришко, по сравнению с апрелем, в мае было продано на 1/3 меньше квартир.

"Число непроданных квартир экономического и среднего класса несколько снизилось, а престижного - увеличилось на 10%, по сравнению с маем 2018 года", заметила специалист.

В Клайпеде в мае было продано 49 новых квартир – почти в 5 раз больше, чем в прошлом году.

Всего в Клайпеде 633 непроданные квартиры, новыми квартирами в мае рынок не пополнился.

Цены на квартиры экономического класса в мае остались прежними, среднего подорожали на 7%, престижного - подешевели на 4%.

Статьи по теме:

В Старом городе Вильнюса планируют еще один объект: появятся квартиры, офисы и гостиница

Работы на территории между ул. Жигиманту, Радвилу и...

Вместо Красного креста в Вильнюсе появится гостиница, квартиры и офисы (7)

Компания Vastint Lithuania планирует застройку приобретенной...

Нынешняя ситуация на рынке недвижимости неспокойная: жилья в центре станет меньше, оно подорожает (15)

Активность на рынке недвижимости в первом квартале...

Бизнес

Выручка Klaipedos nafta в этом году увеличилась на 11,9% до 49,7 млн евро (1)

Контролируемый государством оператор терминалов...

В мае в Вильнюсе продали в два раза больше квартир, чем в мае 2018 года

В мае этого года в Вильнюсе продали 528 новых квартир,...

Ситуация на дороге под Каунасом меняется: все лето придется пользоваться только одной стороной магистрали

В Каунасе проводят реконструкцию Исландского шоссе,...

СМИ: выигрывающие гозакупки в РФ предприниматели работают на стратегических предприятиях Литвы (9)

Выигрывающие государственные закупки в России...

Министры Литвы, Латвии и Польши осмотрят железнодорожную ветку в Реньге

После того, как Литва начала восстанавливать...

TOP новостей

Брюссель напомнил Литве о больной теме: если ничто не изменится, грозит деградация (75)

Еврокомиссия (ЕК) призвала Литву принять более...

В студии DELFI: дискуссия "Национальные меньшинства или национальные общины" (4)

Литовские эксперты и общественные деятели примут...

Ситуация на дороге под Каунасом меняется: все лето придется пользоваться только одной стороной магистрали

В Каунасе проводят реконструкцию Исландского шоссе,...

За взятку в 350 евро врач из Мариямполе получил штраф в размере 18 000 евро (1)

7 июня Мариямпольский участковый суд назначил врачу из...

СМИ: выигрывающие гозакупки в РФ предприниматели работают на стратегических предприятиях Литвы (9)

Выигрывающие государственные закупки в России...