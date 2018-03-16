"Этим поездом мы вместе с партнерами из Латвии и Эстонии намерены транспортировать и контейнеры, и полуприцепы, способствуя тем самым стратегическим целям Евросоюза (ЕС) снизить негативное влияние транспорта на окружающую среду", - сказал BNS пресс-атташе Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас.

Железнодорожные предприятия трех стран на этой неделе договорились о создании Amber Train, который будет курсировать по маршруту Шяштокай-Рига-Таллин.

По словам М. Дубаускаса, коммерческий старт поезда будет зависеть от того, как пройдут пробные поездки.

Сейчас Lietuvos gelezinkeliai участвует в проектах четырех контейнерных поездов. Поезд Saule ("Солнце") курсирует из Европы через Литву в Китай, поезд Baltijos vejas ("Балтийский ветер") - в Казахстан, поезд "Викинг" - от Балтийского до черного моря, а Milano Express – из Каунаса в Италию.