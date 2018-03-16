Контролируемая государством компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) вместе с железнодорожниками Латвии и Эстонии в мае планирует испытать новый интермодальный поезд комбинированных грузов Amber Train.
© DELFI / Tomas Vinickas

"Этим поездом мы вместе с партнерами из Латвии и Эстонии намерены транспортировать и контейнеры, и полуприцепы, способствуя тем самым стратегическим целям Евросоюза (ЕС) снизить негативное влияние транспорта на окружающую среду", - сказал BNS пресс-атташе Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас.

Железнодорожные предприятия трех стран на этой неделе договорились о создании Amber Train, который будет курсировать по маршруту Шяштокай-Рига-Таллин.

По словам М. Дубаускаса, коммерческий старт поезда будет зависеть от того, как пройдут пробные поездки.

Сейчас Lietuvos gelezinkeliai участвует в проектах четырех контейнерных поездов. Поезд Saule ("Солнце") курсирует из Европы через Литву в Китай, поезд Baltijos vejas ("Балтийский ветер") - в Казахстан, поезд "Викинг" - от Балтийского до черного моря, а Milano Express – из Каунаса в Италию.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

В мае будет испытан интермодальный поезд Балтийских стран Amber Train (1)

Контролируемая государством компания Lietuvos gelezinkeliai (...

Евростат: в Литве дорожает рабочая сила (3)

Рост стоимости рабочей силы в Литве в четвертом...

Lidl пока не может строить в Вильнюсе еще один магазин (2)

Компания Lidl Lietuva пока не может начать в Вильнюсе...

Евростат: годовая инфляция в Литве одна из самых высоких в ЕС (1)

В феврале согласованный годовой показатель инфляции в...

Radisson откроет в Литве 6-ю гостиницу (1)

В столичном VNO verslo ir prekybos parkаs гостиницу будет строить...

TOP новостей

Премьер: если спикер не видит возможности консолидировать парламент, ему нужно уйти (11)

Если спикер Литвы Викторас Пранцкетис не видит...

МИД Британии: решение отравить Скрипаля, скорее всего, принял Путин (672)

Британия считает "крайне вероятным", что отравление...

Андрикене проговорилась: в шествии националистов участвовали и консерваторы (52)

Консерватор европарламентарий Лайма Андрикене...

Вильнюс - Минск: некоторые товары и услуги в Беларуси невероятно дешевы (100)

Множество мужчин и женщин, распивающих алкоголь, во...

Сквернялис: решение о президентских выборах я уже принял (9)

16 марта на онлайн-конференции в редакции DELFI...