"Этим поездом мы вместе с партнерами из Латвии и Эстонии намерены транспортировать и контейнеры, и полуприцепы, способствуя тем самым стратегическим целям Евросоюза (ЕС) снизить негативное влияние транспорта на окружающую среду", - сказал BNS пресс-атташе Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас.
Железнодорожные предприятия трех стран на этой неделе договорились о создании Amber Train, который будет курсировать по маршруту Шяштокай-Рига-Таллин.
По словам М. Дубаускаса, коммерческий старт поезда будет зависеть от того, как пройдут пробные поездки.
Сейчас Lietuvos gelezinkeliai участвует в проектах четырех контейнерных поездов. Поезд Saule ("Солнце") курсирует из Европы через Литву в Китай, поезд Baltijos vejas ("Балтийский ветер") - в Казахстан, поезд "Викинг" - от Балтийского до черного моря, а Milano Express – из Каунаса в Италию.
В мае будет испытан интермодальный поезд Балтийских стран Amber Train (1)
Контролируемая государством компания Lietuvos gelezinkeliai (...
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