Сеть магазинов Mere уже действует в Румынии и Германии, а сейчас обосновалась в Литве.
Первый магазин открылся в понедельник в Каунасе, на окраине района Петрашунай, на ул. Т.Масюлё. Об открытии нигде не сообщалось, появилось только сообщение в социальной сети Facebook.
Своим форматом магазин больше напоминает склад. Это большое помещение, где товары размещены на поддонах или металлических стеллажах.
Для мясных изделий оборудовано помещение-холодильник, замороженная продукция находится в морозильных камерах.
Несмотря на то, что цены на большую часть товаров низкие, в глаза бросается небогатый ассортимент. Глава магазина сказала, что ассортимент пополняют каждый день.
"Мы открылись недавно, не все успели доставить. Товары везут и везут", – сказала она.
Цены в магазине на самом деле небольшие, много неизвестных брендов. Например, 3 л сладкого газированного напитка Lili стоят 49 евроцентов, комплект постельного белья – 9,17 евро, полотенца – 0,83-1,81 евро.
Полкилограмма блинчиков с окороком стоят 1,45 евро, килограмм пельменей с мясом – 1,99 евро. 280 г филе сельди Bietite - 95 центов, 1,3 кг замороженной сельди – 2,69 евро, 360 г кальмаров – 1,95 евро.
Килограмм колбасы холодного копчения Darbininkų стоит 3,85 евро, а вареной колбасы Pusryčių – 67 центов. 200 мл фруктового напитка стоят 17 центов, 18 центов стоит литр газированной воды.
Молочных товаров и хлебобулочных изделий в магазине пока нет.
"Мы - одна из самых крупных сетей магазинов низких цен в России, представляем бренд "Светофор", который объединяет больше 1500 магазинов. Мы работаем в России, Казахстане, Беларуси и Китае, как бренд Mere начинаем нашу деятельность в ЕС" – сказано на сайте mere.ws.
На сайте отмечено, что первые магазины в Литве откроются в начале 2020 года. Там сказано, что в Литве сеть планирует открыть 40 магазинов Mere.
"Сейчас магазины Mere успешно работают в Германии и Румынии. В начале 2020 г. первые магазины Mere будут открыты в Литве и Польше. В планах открытие магазинов Mere во Франции, Испании, Италии, Греции, Чехии и др. странах ЕС", – сказано на сайте.
С главой компании связаться журналистам не удалось, поэтому дальнейшие планы сети в Литве не известны.
Главбух компании Valientė Татьяна Липина сказала, что ассортимент магазина расширится.
"Это формат магазина низких цен, в маркетинг мы не инвестируем, не инвестируем в рекламу и интерьер. У нас не будет акций. Цель - люди должны найти дешевые и качественные товары. Для магазина мы выбираем такое помещение, за которое не надо много платить, поскольку наценки у нас минимальные", – сказала Липина.
Она сказала, что все товары в магазины приходят прямо от производителей.
Липина отметила, что в магазинах будет представлена продукция польских, российских, белорусских, украинских и литовских производителей.
"Мы ориентируемся на минимальную цену", – продолжила она.
На сайте Mere сказано, что их интересы в Литве представляет компания Litproduktai, в которой, по данным "Содры", работают 5 человек. Журналист звонил по указанному номеру, ему сказали обращаться в компанию Valientė, которой принадлежит открытый в Каунасе магазин Mere.
Обе компании учреждены в прошлом году и зарегистрированы по одному адресу. Акционеры обеих компаний – граждане России.
Это жители Красноярска братья Андрей и Сергей Шнайдеры. Сергею Шнайдеру в литовской сети принадлежат соответственно 70% и 67%, а Андрею 10% и 8% акций.
Акции литовских компаний принадлежат и жителю Красноярска Валерию Яковлеву (по 5%). В числе акционеров Litproduktai фигурирует Евгений Пшеницин из Красноярска (20%), а четвертый акционер Valientė – Рустам Килижеков из Абакана (15%).
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