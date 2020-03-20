В Литву пришёл новый груз нефти для Беларуси

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В Клайпедский порт пришёл четвёртый в этом году танкер с нефтью для Беларуси. В марте Беларусь через Клайпеду намерена привезти для себя ещё один груз нефти.
По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, танкер Fulmarпод флагом Маршалловых островов в пятницу утром пришвартовался у причала нефтетерминала Klaipedos nafta. Танкер через польский Гданьск пришёл из российского Приморска, где компания "Транснефть" грузит нефть.
Klaipedos nafta информировала BNS, что судно Fulmar доставило около 75 тыс. тонн нефти.
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