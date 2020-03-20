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В Клайпедский порт пришёл четвёртый в этом году танкер с нефтью для Беларуси. В марте Беларусь через Клайпеду намерена привезти для себя ещё один груз нефти.
В Литву пришёл новый груз нефти для Беларуси
© Tomas Seikalis

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, танкер Fulmarпод флагом Маршалловых островов в пятницу утром пришвартовался у причала нефтетерминала Klaipedos nafta. Танкер через польский Гданьск пришёл из российского Приморска, где компания "Транснефть" грузит нефть.

Klaipedos nafta информировала BNS, что судно Fulmar доставило около 75 тыс. тонн нефти.

ru.DELFI.lt
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