В Литву пришел латвийский управляющий инвестициями Frigate

Директор недавно зарегистрированной в Литве компании Frigate Pay Дарюс Микальчюс сообщил BNS, что литовская компания намерена консультировать клиентов по вопросам платежей и посредничества, банковских услуг.

"В Латвии есть холдинг, там центральный офис. У компании есть подразделения в Швейцарии, Люксембурге и Сингапуре, планируется создать подобный филиал и в Литве. Здесь мы планируем развивать инвестиционную деятельность, но более конкретно мы можем сказать через 2-3 недели", - сказал BNS Д. Микальчюс.

По его словам, сначала в Литве будут работать 3-5 сотрудников, позднее их количество вырастет.

В середине июля акциями латвийской Frigate начали торговать на альтернативном рынке First Nort фондовой биржи Балтийских стран Nasdaq.

48,11% акций Frigate принадлежат председателю совета наблюдателей Павлу Душину, по 15,45% акций владеют Александр Летовальцев, Александр Ярыгин и Дмитрий Соловьев, еще 5,54% акций принадлежат Армандсу Бушу.