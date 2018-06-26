В Литву приходит итальянский инвестбанк Mediobanca

В понедельник в Центре реестров была зарегистрирована новая компания Vilnius factoring company, которую возглавляет директор Mediobanca Ренато Ла Фианца.
Уставной капитал учрежденной компании – 5 млн евро, а единственный акционер – люксембургская компания 2404.
Пока представителям BNS не удалось получить комментарий Mediobanca. Банк Литвы (Центробанк) пока не комментирует приход нового игрока на рынок.
Итальянская группа Mediobanca, чьи акции листингуются на итальянской фондовой бирже, сообщает на своем сайте, что занимается кредитованием и инвест-банкингом, розничным банкингом, управлением имуществом и инвестиционной деятельностью.
В прошлом финансовом году, который завершился в июне 2017 года, группа заработала 750 млн евро чистой прибыли и получила 2,2 млрд евро доходов. Стоимость имущества группы составила 70 млрд. евро, а кредитный портфель - 38 млрд евро.
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