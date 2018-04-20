Планируется, что в этой гостинице Clarion Hotel Vilnius будет 299 номеров. Общая площадь этой гостиницы составит больше 13 000 кв. м. В гостинице будет конференц-зал на 334 места, центр из семи конференц-залов.
Бренду Clarion в мире принадлежат 250 гостиниц, ближайшая находится в Риге.
Правда, пока проект, который развивает в центре Вильнюса компания Lords LB приостановлена. После того как общественники раскритиковали стеклянный проект, свои замечания к нему высказала и Вильнюсская мэрия – она отказалась выдавать разрешение на строительство, пока не будет подкорректирована архитектурная сторона проекта.
В гостинично-офисный комплекс планируют инвестировать 45 млн. евро и завершить проект хотят к середине 2020 г.
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