Литовский гостиничный рынок пополнит новый бренд – Clarion. Это будет уже вторая гостиница скандинавской сети Nordic Choice Hotels в Литве, она появится в центре столицы, у храма Св. Иакова и Филиппа, пишет vz.lt.
"Clarion" viešbutis prie Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios
© Architektų vizualizacija

Планируется, что в этой гостинице Clarion Hotel Vilnius будет 299 номеров. Общая площадь этой гостиницы составит больше 13 000 кв. м. В гостинице будет конференц-зал на 334 места, центр из семи конференц-залов.

Бренду Clarion в мире принадлежат 250 гостиниц, ближайшая находится в Риге.

Правда, пока проект, который развивает в центре Вильнюса компания Lords LB приостановлена. После того как общественники раскритиковали стеклянный проект, свои замечания к нему высказала и Вильнюсская мэрия – она отказалась выдавать разрешение на строительство, пока не будет подкорректирована архитектурная сторона проекта.

В гостинично-офисный комплекс планируют инвестировать 45 млн. евро и завершить проект хотят к середине 2020 г.

"Clarion" viešbutis prie Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios
"Clarion" viešbutis prie Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios
© Architektų vizualizacija
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