Больше всего - на 33,4% - увеличилось число туристов из Китая. Всего за 2017 г. в Литву приехали 16 000 китайцев. На 21,9% увеличилось число туристов из США - на 43 000 человек. Быстро растет количество туристов из Великобритании (+14,1%, или 66 400), Латвии (+10,4%, или 148 400) и Нидерландов (+10,1%, или 22 100).
"Все эти страны - приоритетные рынки, на которых ведется интенсивная работа, которая приносит результат", - сказала ВРИО глава Департамента туризма Индре Тракимайте-Шешкувене.
По росту числа туристов в прошлом году лидировала Латвия - на 13 900 больше, чем в 2016 г., Россия - на 12 200 больше, Великобритания - на 8200 больше, США - на 7700 и Польша - на 6200.
По прогнозу Департамента туризма, в этом году туризм должен увеличится на 6-6,5%, особенно это касается туристов из дальних стран.
Рост числа туристов обусловил и рост доходов за счет туризма – в 2017 г. иностранные и местные туристы истратили в Литве 1,89 млрд. евро, это на 9,3% больше, чем в 2016 г.
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