Похоже, что в Вильнюс и в Литву приехал необычный гость. На улицах Вильнюса можно увидеть основателя китайской публичной компании Alibaba Group Джека Ма.
Jack Ma
© Reuters / Scanpix

Эту информацию DELFI подтвердил один адвокат, не пожелавший, чтобы его имя было названо.

Он в социальной сети поделился и фотографией Джека Ма.

"Это была случайная встреча", – сказал он.

Пока цель визита Ма в Литву неизвестна.

Компанию Alibaba иногда называют китайским eBay. Она была основана в 1999 году.

Рыночная стоимость компании около 490 млрд. долларов США (433 млрд. евро), а имущество самого Ма оценивают в 40 млрд. долларов США (35,3 млрд. евро).

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В прошлом году Ма заявил, что в недалеком будущем покинет пост главы компании.

В апреле он призывал ввести рабочий день с 9.00 до 21.00 ч. и шестидневную рабочую неделю.

DELFI связался с представителями "Предприимчивой Литвы" и Global Lithuanian Leaders, однако они не располагали никакой информацией о визите Ма в Литву.

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