На этот раз газ с американского экспортного терминала Sabine Pass привезет для литовской компании Lietuvos duju tiekimas (LDT) испанская компания по поставкам газа Gas Natural Fenosa. Представитель оператора терминала СПГ Klaipedos nafta Индре Милинене подтвердила BNS, что газовоз Valencia Knutsen с примерно 140 тыс. кубометров газа на борту должен зайти в порт утром 30 сентября. По данным портала marinetraffic.com, газовоз, который ходит под флагом Испании, сейчас находится в Северном море недалеко от Шотландии. Первый груз СПГ из США прибыл в Литву в конце августа, тогда LDT купила газ у американской энергетической компании Cheniere Energy.

