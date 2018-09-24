Во вторник в Литву прибудет новый груз сжиженного природного газа (СПГ) норвежской компании Equinor (бывшей Statoil) – это будет последний груз до октября, когда завершится годовой цикл поставок.
© DELFI / Rinatas Chairulinas

По данным портала морского транспорта marinetraffic.com, газовоз Arctic Princess прибудет в Клапейдский порт во вторник около 15 часов. На сей раз груз предназначен компании торговли газом Litgas, подтвердил BNS пресс-секретарь компании Паулюс Якутаявичюс.

Представитель по связям с общественностью оператора терминала СПГ - компании Klaipedos nafta Оринта Бараускайте сообщила BNS, что в этом году терминал в целом примет 19 газовозов. Из них 10 - большого объема, доставивших газ на судно-хранилище терминала, и 9 - газовозов малого объема.

В целом за этот год в Литву будет доставлено 1,362 млн кубометров СПГ, из которых 52 тыс. кубометров будет перевалено на газовозы малого объема. Весь газ доставлялся из Норвегии.

О. Баркаускайте отметила, что в следующем году увеличится часть газа, поставляемого с терминала на распределительную станцию, поскольку весной должно начать ходить судно бункеровки малого объема Kairos, арендованное совместно Klaipedos nafta и германской Nauticor.

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