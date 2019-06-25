В Литву во вторник доставлены первые две боевые машины пехоты (БМП) Boxer, приобретенные Вооруженными силами (ВС), сообщило во вторник Минобороны страны.
Lietuvai skirtos pėstininkų kovos mašinos "Boxer" prototipas su bokšteliu Samson Mk. II
© KAM/ I. Budzeikaitės nuotr.

После продолжавшихся год испытаний БМП на полигонах и в центрах тестирования Германии и Нидерландов начато серийное производство этой боевой техники для ВС Литвы.

Первые БМП Boxer доставлены в Батальон им. Великого князя Литовского Альгирдаса в Рукле и только после приемки в июле будут официально переданы для эксплуатации ВС Литвы.

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Почти 90 БМП будут доставлены в Литву до конца 2021 года, а за этот год должно поступить 15 машин.

Доставка первых Boxer в Литву запаздывала, их должны были доставить в марте. Причины опоздания Минобороны не указывает.

В ноябре прошлого года в Литву были доставлены две прототипные машины. Они участвовали в параде, посвященном столетию армии Литвы, но потом были вывезены в Германию для продолжения испытаний.

Привезенные в конце 2017 года в Литву два БМП Boxer были укомплектованы для подготовки водителей и на них нет башни с противотанковой системой и пушкой.

Боевые башни для покупаемых Литвой БМП производит израильское предприятие, а сами машины – германский консорциум.

Производители БМП называют их Boxer, однако БМП, которые получает Литва, будут называться Vilkas ("Волк").

Договор о приобретении 88 БМП подписан в августе позапрошлого года, его стоимость составляет 386 млн евро. Это крупнейшая закупка в истории ВС Литвы.

БМП получают на вооружение два батальона ВС в Рукле и Алитусе.

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