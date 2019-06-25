После продолжавшихся год испытаний БМП на полигонах и в центрах тестирования Германии и Нидерландов начато серийное производство этой боевой техники для ВС Литвы.
Первые БМП Boxer доставлены в Батальон им. Великого князя Литовского Альгирдаса в Рукле и только после приемки в июле будут официально переданы для эксплуатации ВС Литвы.
Почти 90 БМП будут доставлены в Литву до конца 2021 года, а за этот год должно поступить 15 машин.
Доставка первых Boxer в Литву запаздывала, их должны были доставить в марте. Причины опоздания Минобороны не указывает.
В ноябре прошлого года в Литву были доставлены две прототипные машины. Они участвовали в параде, посвященном столетию армии Литвы, но потом были вывезены в Германию для продолжения испытаний.
Привезенные в конце 2017 года в Литву два БМП Boxer были укомплектованы для подготовки водителей и на них нет башни с противотанковой системой и пушкой.
Боевые башни для покупаемых Литвой БМП производит израильское предприятие, а сами машины – германский консорциум.
Производители БМП называют их Boxer, однако БМП, которые получает Литва, будут называться Vilkas ("Волк").
Договор о приобретении 88 БМП подписан в августе позапрошлого года, его стоимость составляет 386 млн евро. Это крупнейшая закупка в истории ВС Литвы.
БМП получают на вооружение два батальона ВС в Рукле и Алитусе.
В Литву поступили первые БМП Boxer, начато их серийное производство (1)
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