В Литву идет эстонский коммерческий банк: филиал откроется в этом году

AS Inbank намерен сделать это в 2019 году, сказано в пресс-релизе ЦБ.

Согласно планам, он будет принимать вклады и предоставлять кредиты. Банковский филиал намерен присоединить к себе компанию Mokilizingas (DELFI сообщал, что ЦБ разрешил продать ее в середине мая 2018 г.) и последовательно перенять все ее права и обязательства (включая портфель кредитов, работников и т.д.).

Сейчас в Литве лицензии специализированных банков или банков есть у 7 банков, 9 банков действуют как филиалы зарубежных банков. ЦБ Литвы вместе с Центральным банком Европы рассматривает еще 4 заявки на выдачу банковской лицензии, три из них – лицензии специализированного банка, одна – банковская лицензия.

В случае с открытием филиала зарубежного банка, процедура бывает иной. Еси банк какой-то европейской страны хочет открыть свой филиал в Литве, он обращается с заявлением в контролирующее ведомство своей страны. Она, оценив заявку, пересылает документы ЦБ, который в течение двух месяцев должен дать ответ. Если вывод положительный, ЦБ подтверждает, что филиал может работать в Литве.

За деятельностью филиала присматривает контролирующее ведомство той страны, где находится материнский банк, а вклады застрахованы в фонде страхования вкладов и инвестиций той страны. Вопросы, связанные с защитой потребителей, рассматривает ЦБ Литвы.