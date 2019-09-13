По данным BNS, груз предназначен для крупнейшего потребителя газа – производителя удобрений Achema. Представитель Achemos grupe Гинтаре Меркене сказала BNS, что группа, как и раньше, не комментирует, у кого покупает газ.
Как пишет bloomberg.com, судно Stena Clear Sky идет с французского ТСПГ Montoir, он погружен с другого газовоза, получившего газ с российского судна в Бельгии, в Зебрюгге.
По информации источников портала kommersant.ru, большой груз СПГ пришел с терминала Yamal LNG, оператором которого является российская компания "Новатэк" – газовоз Yamal Spirit доставил груз лоя французской компании Total, а она уже продала его неизвестному покупателю.
Как сообщает Klaipedos nafta, Stena Clear Sky доставит газ в Клайпеду впервые, на судне около 140 тыс. кубометров СПГ.
Клайпедским ТСПГ сейчас пользуются четыре компании: Achema, дочернее предприятие государственной Ignitis grupe – Ignitis (бывшее Lietuvos energijos tiekimas), компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings, эстонский энергоконцерн Eesti Energia.
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