Регуляторы считают, что на скотобойне неподалеку от города Острув-Мазовецка на востоке страны могли забивать больных коров. Подозрения возникли, когда в интернете появилось видео, на котором на убой вели волочивших ноги коров, некоторые из которых с трудом могли ходить.
Видео показал польский телеканал TVN 24, после чего разразился скандал. Главный ветеринар Польши Павел Немчук заявил, что скотобойня работала противозаконно. "Коров специально забивали по ночам, когда не было представителей инспекции", — сказал он.
Польским властям удалось идентифицировать 9,5 тонн мяса, произведенного на заводе, но оказалось, что 2,5 тонны ушло на экспорт.
По словам Немчука, из польских магазинов зараженное мясо изъяли. Однако экспортированная говядина могла попасть в 11 стран: Эстонию, Францию, Финляндию, Венгрию, Литву, Португалию, Румынию, Испанию, Швецию, Германию и Словакию.
"Изъятие и уничтожение мяса продолжается", — говорится в заявлении Еврокомиссии.
Европейская пищевая тревога
В начале недели Польша задействовала Европейскую систему быстрого предупреждения о еде и корме (RASFF), проинформировав партнеров об экспорте некачественного мяса.
Еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, ответственный за безопасность пищевых продуктов, заявил, что с понедельника инспекторы ЕС начнут в Польше проверки. Андрюкайтис призвал польские власти строго наказать виновных.
Польша — седьмой по величине производитель говядины в ЕС. В прошлом году страна произвела 558,5 тонн этого мяса. Около 85% польской говядины идет на экспорт.
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