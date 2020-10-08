То, что интерес белорусских компаний к Литве вырос, признает гендиректор компании "Инвестируй в Литве" Мантас Катинас.

"На данный момент мы получили больше 80 запросов, мы активно общаемся с несколькими десятками компаний, их количество постоянно меняется. Доминируют запросы компаний, работающих в сфере технологий, но есть и игроки других секторов. Поскольку процесс принятия решений конфиденциален, что-то конкретное сказать мы можем только после принятия решений", – сказал Катинас.

По его словам, компании готовы перевести в Литву важнейшие свои отделения, опыт в сфере ИТ, высококвалифицированных работников.

"Это не только увеличило бы число работников сферы ИТ в стране, расширило бы экосистему создателей программного оборудования, укрепило бы индустрию ИТ в Литве, но и увеличило бы потенциал в деле конкуренции со странами-лидерами в мире", – сказал Катинас.

Что актуально для белорусских компаний?

"В запросах выделены скорость и простота. Поэтому важен вопрос ускорения процесса миграции, эффективность процесса изоляции и совершенствование других компонентов: налоговое окружение, процедуры учреждения бизнеса и др.", – сказал Катинас.

Пресс-секретарь компании Infobalt Паулюс Якутавичюс сказал, что у интересующихся Литвой компаний около 1600 работников. Это в основном малые и средние предприятия.

"От стартапа до средней компании с 100 работников, для таких компаний у нас есть предложения: офисы, проживание, рынок, возможности сотрудничества", – сказал Якутавичюс. Он назвал ситуацию беспрецедентной – если раньше Литвой интересовались отдельные предприниматели или специалисты, то сейчас это компании.

Геополитическая стабильность, безопасность, доступ к рынку ЕС, больше доверие клиентов к компании, учрежденной в ЕС – это лишь несколько причин, по которым белорусский бизнес интересуется Литвой. Но это им могут предложить и другие страны.

"Главные конкуренты: Польша, Латвия и Украина. Последняя предлагает небольшие расходы, но у нее есть серьезные проблемы с сфере бизнеса. Польша и Латвия предлагает похожие условия, что и Литва, поэтому решение обусловят "мягкие" факторы: удобство городов для жизни, гармоничный процесс миграции и интеграции, деятельность структур, привлекающих инвестиции", – пояснил Катинас.

Большая часть белорусских компаний хочет, чтобы белорусские работники чувствовали себя уютно, важны и социальные аспекты - возможность получения услуг на русской и английском языках, получения места в школах с преподаванием на русском, белорусском или английском языке, указал Катинас.

"Можно упомянуть, что белорусская диаспора в Литве занимает третье место по количеству членов. (...) Кроме того, хорошее сообщение с Минском – на самолете 35 минут, 2,5 часа на поезде, автомобиле, автобусе", – продолжил он.

Директор Литовской ассоциации создателей игр Гедиминас Тарасявичюс сказал, что препятствие на пути обоснования белорусских компаний в Литве - порядок иммиграции.

"Есть нюансы в работе Миграционной службы. Это доставляет немало хлопот всем людям, которые хотят приехать в Литву не из Евросоюза и работать здесь. От Минска до Вильнюса всего 150 км, но бюрократические предохранители, в некоторых случаях представляющие собой непробиваемую стену, могут превратить это расстояние в долги и болезненный процесс", – заметил Тарасявичюс.

Он сказал, что иммигрирующих специалистов в сфере ИТ ждут избыточные требования, которые осложняют процесс трудоустройства.

Тарасявичюс сказал, что, по его мнению, такие сложные условия могут перечеркнуть все достоинства, которые Литва может предложить белорусским инвесторам.

Представитель Infobalt указал и другие препятствия – даже процесс разрешения открытия накопительных счетов в электронных финансовых учреждениях до конца не осуществлен. Остается обязательство денежного перевода со счета в другом кредитном ведомстве.

"Первый взнос разрешается принять только из кредитного ведомства, нет возможности сделать это через электронное финансовое учреждение. А в случае с учреждаемыми компаниями, это вообще не работает. Например, если клиент хочет открыть первый счет", – заметил Якутавичюс.

Он сказал, что нет и системного инструмента, который позволил бы перевести сюда всю компанию из третьей страны целиком. Еще одна проблема - перевод отдельных специалистов.

"Им, вероятно, было бы легче воспользоваться гуманитарным коридором, чем въезжать сюда, чтобы работтаь по специальности, и потом присоединиться к какой-то литовской компании. Да, процедуры немного упростили, но не настолько, чтобы было удобно нанимать в Литве специалистов ИТ из третьих стран", – сказал Якутавичюс.

Он предлагает установить для специалистов, получающих зарплату в 3 раза больше средней, 5-ую процедуру выдачи разрешения.

Катинас заверил, что сейчас совершенствуют процедуру для быстрого процесса инвестиций белорусских компаний.

"Думают об отказе от избыточных документов, упрощении процедуры выдачи виз и требований к квалификации работников. Важно не забывать о процессе перебазирования и интеграции, особенно в тех случаях, когда речь идет о семьях", – заметил он.