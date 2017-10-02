Судно пришвартовалось у причала компании Klaipedos nafta около 8 часов утра, сообщила BNS представитель предприятия Индре Милинене.
На этот раз газ с американского экспортного терминала Sabine Pass привезла для литовской компании Lietuvos duju tiekimas (LDT) испанская компания по поставкам газа Gas Natural Fenosa. Ее газовоз Valencia Knutsen привез примерно 140 тыс. кубометров газа.
Первый груз СПГ из США прибыл в Литву в конце августа, тогда LDT купила газ у американской энергетической компании Cheniere Energy.
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