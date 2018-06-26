По предварительным данным Фонда социального страхования ("Содры"), в мае 2018 года 104 700 или 9,6% человек в Литве получали зарплату меньше минимальной, год назад таких людей было 13,8%. Это наилучший показатель с тех пор, как начали вести статистику зарплат.

В среднем эти люди получали 222 евро в месяц ("на бумаге").

Минимум в мае получали 47 600 или 4,4% работников в стране. 86% получали больше минимума, их средняя зарплата "на бумаге" была 1006 евро.

"Вероятно, что на сокращение числа людей, получающих зарплату меньше минимальной, подействовало улучшение экономической ситуации и напряжение на рынке труда, а также иные факторы – включая введение нового закона, по которому с января даже с зарплаты ниже минимальных платят налоги как с минимума", – сказала старший советник директора "Содра" Юлита Варанаускене.

С начала 2018 года минимальная зарплата в Литве увеличилась на 20 евро – до 400 евро. Несмотря на это, сократилось число людей, получающих меньше минимума.

"Хотя сначала говорили о том, что после введения минимальных взносов в "Содру", люди с небольшими зарплатами уйдут "в тень", эти опасения не подтвердились – чаще зарплаты таких людей увеличились до минимальных или выше", – сказала Варанаускене.

В мае в бюджетном секторе меньше минимума получали 15 400 человек или 8,1% всех работников, а в частном – 89 200 или 9,9%.

Всего в Литве в мае этого года было 1,089 млн. работников.

По новому закону, работодатель платить за работника налоги с минимума, даже если у него зарплата ниже минимальной. Исключение делают только для молодых людей до 24 лет, инвалидов, пенсионеров, людей, работающих в нескольких местах и людей, застрахованных государством). Такой закон приняли, чтобы люди накопили необходимый пенсионный стаж.

В мае было 30 000 человек, получавших меньше минимума, за которых налоги платили с минимальной зарплаты.