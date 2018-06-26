Зарплату меньше 400 евро (минимальной) в Литве официально получают 100 000 человек. Однако число таких людей за последний год сильно сократилось.
Pinigai
© DELFI / Karolina Pansevič

По предварительным данным Фонда социального страхования ("Содры"), в мае 2018 года 104 700 или 9,6% человек в Литве получали зарплату меньше минимальной, год назад таких людей было 13,8%. Это наилучший показатель с тех пор, как начали вести статистику зарплат.

Статьи по теме:
Самые высокие зарплаты в мае: в первой десятке - новые компании
Центробанк Литвы: зарплаты будут расти быстрее  (20)

В среднем эти люди получали 222 евро в месяц ("на бумаге").

Минимум в мае получали 47 600 или 4,4% работников в стране. 86% получали больше минимума, их средняя зарплата "на бумаге" была 1006 евро.

"Вероятно, что на сокращение числа людей, получающих зарплату меньше минимальной, подействовало улучшение экономической ситуации и напряжение на рынке труда, а также иные факторы – включая введение нового закона, по которому с января даже с зарплаты ниже минимальных платят налоги как с минимума", – сказала старший советник директора "Содра" Юлита Варанаускене.

С начала 2018 года минимальная зарплата в Литве увеличилась на 20 евро – до 400 евро. Несмотря на это, сократилось число людей, получающих меньше минимума.

"Хотя сначала говорили о том, что после введения минимальных взносов в "Содру", люди с небольшими зарплатами уйдут "в тень", эти опасения не подтвердились – чаще зарплаты таких людей увеличились до минимальных или выше", – сказала Варанаускене.

В мае в бюджетном секторе меньше минимума получали 15 400 человек или 8,1% всех работников, а в частном – 89 200 или 9,9%.

Всего в Литве в мае этого года было 1,089 млн. работников.

По новому закону, работодатель платить за работника налоги с минимума, даже если у него зарплата ниже минимальной. Исключение делают только для молодых людей до 24 лет, инвалидов, пенсионеров, людей, работающих в нескольких местах и людей, застрахованных государством). Такой закон приняли, чтобы люди накопили необходимый пенсионный стаж.

В мае было 30 000 человек, получавших меньше минимума, за которых налоги платили с минимальной зарплаты.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Провалились переговоры о повышении минималки в Литве (45)

12 июня на заседании Трехстороннего совета...

Бизнес

Покупатель возмутился гнилыми фруктами в ТЦ Lidl

В редакцию портала обратился читатель, возмущенный...

Центробанк Литвы выпустил 2-евровую монету, посвященную Празднику песни (4)

Центробанк Литвы 26 июля выпустил в оборот 2-евровую...

В Литве значительно сократилось число работников, получающих меньше минимума (1)

Зарплату меньше 400 евро (минимальной) в Литве...

В Клайпеде открывается новый бассейн (3)

26 июня в Клайпеде открывается новый бассейн с 50 -...

Жители Шяуляй занялись необычным бизнесом: готовят черный чеснок (7)

В самом разгаре банного фестиваля в Паланге свои...

TOP новостей

В Литве значительно сократилось число работников, получающих меньше минимума (1)

Зарплату меньше 400 евро (минимальной) в Литве...

Potential Nord Stream 2 route At the official opening of Nord Stream Nord Stream

Европейские эксперты: "Северный поток-2" – стратегическая ошибка Берлина и угроза для стран Балтии (41)

С помощью "Северного потока-2" российское правительство...

В Литве рады росту иммиграции, но есть вопрос – кто возвращается (38)

В мае 2018 года в первый раз с 2004 г. в Литву приехало...

Центробанк Литвы выпустил 2-евровую монету, посвященную Празднику песни (4)

Центробанк Литвы 26 июля выпустил в оборот 2-евровую...

Вы купили автомобиль? Regitra напоминает, что делать дальше (1)

Вы только что купили автомобиль? Regitra напоминает, что...