В Литве завершена реконструкция части Via Baltica: Паневежская объездная дорога

Завершена реконструкция Паневежской объездной дороги протяженностью 22 км на магистрали Via Baltica. Дорогу расширили с 2 до 3 полос, созданы условия движения близкие магистральным, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций Литвы.
Via Baltica kelias
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"На магистрали Via Balticа провели важные для безопасности движения работы. Сейчас на этом участке можно ехать на более высокой скорости, при этом снижен риск ДТП", – сказал министр Ярослав Наркевич.

Паневежская объездная дорога (дорога A17) была расширена до 3 полос, первые 3 км – до 4. Во время реконструкции оборудованы соединительные дороги, виадук через железную дорогу, туннельный виадук и туннельные переезды, реконструированы мосты через Невежис и Левуо. Для повышения безопасности оборудованы два "турбо" круговых перекрестка, пешеходные и велосипедные дорожки, освещение и системы управления скоростью и предупредительные системы – дорожные знаки со сменяющейся информацией.

"Самое большое достоинство дорог типа 2+1 - разделение полос встречного движения, это исключает возможность лобового столкновения", – сказал глава Литовской дирекции автомобильных дорог Виталий Андреев.

Общая стоимость этого проекта – 44,6 млн. евро.

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