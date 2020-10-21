Как утверждает газопередающая система Amber Grid, это один из наиболее сложных и ответственных этапов в строительстве GIPL.
Строительство газопровода GIPL, протяженность трассы которого в Литве составит 165 км, стартовало в начале этого года. В Литве прокладка газопровода стоимостью 114 млн евро идет от Яунюнай в Ширвинтском районе до границы с Польшей в Лаздийском районе. Вся стоимость газопровода достигает примерно 500 млн евро.
Газопровод, который начнет действовать в конце 2021 года, соединит газовые рынки Литвы, Балтийских стран и Финляндии с Европейским союзом.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы приняло новые правила: регистрация участников мероприятий и удаленка вместо каникул ограничено время работы кафе и баров (23)
В среду правительство Литвы приняло новые правила и...
Премьер Литвы: весть для тех, кому не хватало запретов - они возвращаются (9)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис до сих пор...
Прогноз относительно коронавируса в Литве: 2-4 недели могут стать критическими Верига просит без надобности не выходить из дома (50)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис еще в...
Локальный карантин в Литве введут еще в 12 муниципалитетах (11)
На заседании правительства Литвы было принято...
Побочный эффект повышения минималки в Литве: вырастут зарплаты у дальнобойщиков (12)
После того как правительство Литвы утвердило планы в...