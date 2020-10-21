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В рамках проекта прокладки магистрального газопровода между Литвой и Польшей (GIPL) завершается подключение его части к единой передающей системе в Ширвинтском районе Литвы.
GIPL dujotiekio statybos
GIPL dujotiekio statybos
© Energetikos ministerija

Как утверждает газопередающая система Amber Grid, это один из наиболее сложных и ответственных этапов в строительстве GIPL.

Строительство газопровода GIPL, протяженность трассы которого в Литве составит 165 км, стартовало в начале этого года. В Литве прокладка газопровода стоимостью 114 млн евро идет от Яунюнай в Ширвинтском районе до границы с Польшей в Лаздийском районе. Вся стоимость газопровода достигает примерно 500 млн евро.

Газопровод, который начнет действовать в конце 2021 года, соединит газовые рынки Литвы, Балтийских стран и Финляндии с Европейским союзом.

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