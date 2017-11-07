По данным Литовской биржи труда, в начале ноября в стране было 130,4 тыс. безработных - на 694 тыс. (0,5%) меньше, чем в начале октября, но на 291 (0,2%) больше, чем год назад.

Работодатели в октябре зарегистрировали 28,9 тыс. свободных рабочих мест - на 13,8% меньше, чем в сентябре, и на 1,1% меньше, чем в октябре 2016 года.