По данным Литовской биржи труда, в начале ноября в стране было 130,4 тыс. безработных - на 694 тыс. (0,5%) меньше, чем в начале октября, но на 291 (0,2%) больше, чем год назад.
Работодатели в октябре зарегистрировали 28,9 тыс. свободных рабочих мест - на 13,8% меньше, чем в сентябре, и на 1,1% меньше, чем в октябре 2016 года.
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