По данным портала pricer.lt, скачок цен наблюдался в мае-июне. Средняя цена бензин увеличилась на 8%, а на дизельное топливо - 7,6%. Повышение цены было связано с ростом оптовых цен на нефть на мировом рынке. В последние два месяца сырье на мировом рынке дешевеет, но на литовских заправках цены по-прежнему растут.

В августе 2017 года бензин A95 марки стоил 1,12 евро, а в августе этого года - 1,28, дизельное топливо стоило 1 евро, а сейчас - 1,19 евро за литр.

Анализ цен, проведенный Pricer.lt, показал, что в день проведения исследования самый дешевый бензин A95 марки в Вильнюсе и Каунасе был на АЗС Jozita - 1,19 евро (в мае - 1,18 евро), а самый дорогой был на АЗС Circle K и Orlen - 1,326 евро (в мае на 3,13% меньше).

В день проведения исследования самое дешевое дизельное топливо также было на Jozita - 1,08 евро (столько же было и в мае). Самое дорогое дизельное топливо было на АЗС Circle K и Orlen - 1,246 евро (по сравнению с маем было на 3,32% дороже). Цены сравнивались 14 августа на АЗС в Вильнюсе и Каунасе.