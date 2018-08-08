"Производилась водка известных марок Finlandia, Smirnoff, ее продавали в Литве, также вывозили в Скандинавию", - заявил на пресс-конференции в среду заместитель генкомиссара полиции Эдвардас Шилерис.
Во время обысков в Каунасском районе было обнаружено более 40 тонн нелегального алкоголя.
Должностные лица задержали 15 подозреваемых.
Предполагается, что нелегально здесь алкоголь производился с ноября прошлого года.
"В результате операции был нанесен сильный удар по теневой экономике", - говорится в пресс-релизе полиции.
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