"Производилась водка известных марок Finlandia, Smirnoff, ее продавали в Литве, также вывозили в Скандинавию", - заявил на пресс-конференции в среду заместитель генкомиссара полиции Эдвардас Шилерис.

Во время обысков в Каунасском районе было обнаружено более 40 тонн нелегального алкоголя.

Должностные лица задержали 15 подозреваемых.

Предполагается, что нелегально здесь алкоголь производился с ноября прошлого года.

"В результате операции был нанесен сильный удар по теневой экономике", - говорится в пресс-релизе полиции.