Генеральный директор Amber Grid Немунас Бикнюс утверждает, что важнейшей задачей 2021 года будет завершение прокладки газопровода до литовско-польской границы.
"Новый газопровод принесет участникам рынков Балтийских стран, Финляндии и Польши большую экономическую выгоду. Мы ощущаем большой интерес, мощности газопровода мы хотим предложить рынку уже в начале 2022 года", – отметил в сообщении Н. Бикнюс.
Строительство газопровода GIPL, протяженность трассы которого в Литве составит 165 км, стартовало в начале этого года. В Литве прокладка газопровода стоимостью 114 млн евро идет от Яунюнай в Ширвинтском районе до границы с Польшей в Лаздийском районе. Вся стоимость газопровода достигает примерно 500 млн евро.
По новой перемычке в направлении Балтийских стран можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа, в польском направлении – до 21 тераватт-часов в год.
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