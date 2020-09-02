aA
На территории Литвы выполнено около половины работ по строительству газопровода с Польшей GIPL. В настоящее время по сути проведены в жизнь самые сложные работы проекта - прокладка газопровода по дну рек Нерис и Неман, сообщило Министерство энергетики.
GIPL jungtis
GIPL jungtis
© DELFI / Rimas Pocius

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в среду побывал на строительной площадке GIPL в Алитусском районе. Также состоялась презентация проекта представителям посольств государства региона: Польши, стран Балтии, Финляндии, - а также США.

Статьи по теме:
По дну Немана проложена первая нитка газопровода GIPL  (4)
Amber Grid: при прокладке газопровода GIPL все риски контролируются  (5)

"Международный газопровод GIPL не будет просто трубопроводом между Литвой и Польшей, но станет основной артерией, которая соединит рынки всего Евросоюза (ЕС) и Балтийских стран, а также Финляндии. Также в нашем регионе будет завершен процесс создания общеевропейского газового рынка, а у Литвы и других стран Балтии будет полная свобода выбора в плане поставок газа", - сказал для пресс-релиза Ж. Вайчюнас.

В ноябре будет выполнена прокладка газопровода за Алитус, в направлении литовско-польской границы.

Как сообщает Минэнергетики, газопровод GIPL, который начнет действовать в конце 2021 года, позволит получать газ из разных источников, поставлять газ из Польши, в Польшу и Украину или другие страны. Этот газопровод позволит более эффективно использовать газопередающую систему Литвы и терминал сжиженного природного газа в Клайпеде.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Премьер: угрозы Беларуси ввести санкции лишены оснований (69)

Угрозы Беларуси ввести санкции для стран Балтии...

Брюссель хочет уравнять правила защиты от коронавируса на всей территории Евросоюза (3)

Началась вторая волна коронавируса , некоторые страны...

Власти Германии: Навального отравили веществом класса "Новичок" (5)

Лаборатория вооруженных сил Германии установила, что...

Премьер-министр Латвии: поездки по странам Балтии прекратятся в пятницу (4)

Поскольку в Литве и Эстонии растет количество случаев...

Весть главы Минздрава родителям: я не представляю, кто это выдумал (78)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига ,...

|Maža didelių žinių kaina