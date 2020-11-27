В Литве вводят квоты на работников из третьих стран: некоторые компании могут не выжить

До сих пор приезжавшим в Литву по списку профессий, представителей которых в Литве не хватает, работникам из третьих стран не надо было получать разрешение на работу. Работникам этих специальностей в облегченном порядке выдавали визы.

Раньше не устанавливались квоты на въезд работников по этим спискам, а с 2021 году ситуация меняется.

Согласно данным Соцмина, в 2021 г. по квотам можно будет трудоустроить 32 200 иностранцев, по списку: 11 600 в сфере услуг, 9500 – в сфере промышленности, 9100 - в строительном секторе и 2000 в сфере сельского хозяйства.

Kvotos užsieniečiams © SADM nuotr.

Правда, акцентируют, что когда квоты будут исчерпаны, это не значит, что работники приехать не смогут, просто трудоустроить их будет сложнее.

"Сами квоты можно пересмотреть с учетом реальной ситуацией на рынке труда", – сказала представитель Соцмина Эдита Банене.

По словам представителя министерства, ввести квоты заставила сложившаяся ситуация, когда получившие льготные визы иностранцы не устраивались в компанию и работодатели не знали, куда они делись.

"Надеются, что квоты помогут оценить реальную потребность в работниках", – сказано в ответе.

По данным Службы занятости, с января 2020 г. до конца октября išбыли трудоустроены 5523 водителей из третьих стран, 1712 строителей и 489 работников в сфере промышленности.

Глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал Delfi, что тут есть несколько моментов - первый связан с тем, что Литва входит в состав ЕС, поэтому важно, как Литва в этой сфере конкурирует с другими странами региона.

"В Литве 200 000 безработных. Я считаю, что лучше устроить этих 200 000 человек, но для этого нужна система переквалификации. Мы платим им пособие по безработице, они сами не идут на работу. Что касается квот, нам надо ориентироваться на высококвалифицированных специалистов и облегчать въезд для них", – сказал Арлаускас.

"Что касается перевозчиков, их тоже не надо ограничивать, там нет конкуренции. Они работают за границей, мы - слишком маленький рынок. Пример из Йонавы. Компания искала 30 водителей, никто из Литвы не претендовал. Есть такие специальности, которые не надо ограничивать. Белорусский сектор ИТ уже на голову выше нашего, надо нам брать этих специалистов. Латвия уже придумала как интегрировать их в экономику, тут мы уже проиграли", – сказал Арлаускас.

Экономист банк SEB Тадас Повилаускас считает, что введение квот - увеличение бюрократии, ведь утвержденный порядок не означает, что нельзя трудоустроить больше работников, просто процедура усложнится, надо будет получить разрешение Службы занятости.

"Желание контролировать этот процесс понятно, но хочется, чтобы распределение квот было честным и не разваливало бизнес, особенно экспортеров. Такие квоты - это шаг назад к действовавшему прежде порядку. Улучшит ли это окружение на рынке труда – конечно, нет", – сказал он.

Эксперт Литовского института свободного рынка Каролина Мицкуте сказала, что квоты при ртом, что рынок пострадал во время карантина - это серьезная угроза экономике и деятельности компаний.

"Сейчас на рынке не хватает работников, но местные безработные не могут заполнить эти пустующие места - или не могут, или не хотят. Когда квоты будут исчерпаны, других работников будет устроить сложнее", – сказала эксперт.