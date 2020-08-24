В Литве во втором квартале – на 72% меньше туристов

Только иностранных туристов в гостиницах, гостевых домах и мотелях во втором квартале было 47,4 тыс., или на 91,3% меньше, литовских туристов – 260,8 тыс., или на 52,9% меньше, чем в прошлом году, сообщил Департамент статистики.

Из-за коронавирусной пандемии в стране в апреле в гостиничном секторе проживали в апреле на 89,7%, в мае - на 81,3%, в июне - на 52,6% меньше туристов.

Больше всего туристов во втором квартале приехало из Украины - 9,4 тыс. (или 27,5% от всех иностранцев), из стран ЕС - 20,1 тыс, или на 93% меньше.