В Литве в сентябре - 0,9% предварительная месячная инфляция

По предварительным данным, гармонизированная годовая инфляция (в сентябре по сравнению с сентябрем 2018 года) составила 2%, сообщает Департамент статистики страны.

В августе в Литве зафиксирована гармонизированная месячная дефляция 0,4%, скорректированная годовая инфляция составила 2,5%.