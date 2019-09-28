В Литве в сентябре - 0,9% предварительная месячная инфляция

В сентябре, по предварительным оценкам, месячная инфляция в Литве, рассчитанная на основе Гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) с другими странами Европейского союза, составила 0,9%.
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По предварительным данным, гармонизированная годовая инфляция (в сентябре по сравнению с сентябрем 2018 года) составила 2%, сообщает Департамент статистики страны.

В августе в Литве зафиксирована гармонизированная месячная дефляция 0,4%, скорректированная годовая инфляция составила 2,5%.

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