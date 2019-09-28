По предварительным данным, гармонизированная годовая инфляция (в сентябре по сравнению с сентябрем 2018 года) составила 2%, сообщает Департамент статистики страны.
В августе в Литве зафиксирована гармонизированная месячная дефляция 0,4%, скорректированная годовая инфляция составила 2,5%.
В Литве в сентябре - 0,9% предварительная месячная инфляция
В сентябре, по предварительным оценкам, месячная...
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