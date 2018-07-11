По приказу министра экономики, с ноября такие баллоны будут проверять каждых 5 лет. Сейчас их техническую проверку проводят раз в 10 лет.

Кроме того, эти баллоны нельзя использовать дольше 40 лет. Сейчас время их использования не регламентировано.

В конце прошлого и в начале этого года Государственная инспекция по энергетике проверила компании, предоставляющие услуги по заполнению и починке газовых баллонов и выяснила, что каждый 4 баллон технически неисправен.

По данным ассоциации торговцев газом, в стране все еще используют около 400 000 старых газовых баллонов.