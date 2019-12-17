Соответствующие поправки к закону о прибыли 17 декабря принял парламент Литвы. За проголосовали 90 депутатов, 15 были против, еще 21 воздержались.

Сейчас банковская прибыль облагается стандартным 15% налогом на прибыль.

Парламентский Департамент права предупредил, что эти поправки к закону могут противоречить Конституции.

"Предлагают облагать этим налогам банки, в их числе и филиалы коммерческих банков, кредитные унии, центральные кредитные унии, однако компании, предоставляющие кредиты, быстрые кредиты, платежные компании, хотя и предоставляют те же услуги, налогами облагаться не будут, поскольку у них нет банковской лицензии", – сказано в выводах.

Депутат Томас Томилинас перед голосованием сказал, что из-за более высокого тарифа могут пострадать интересы состоятельных людей.

"Однако у нас будет возможность принести добрую весть учителям, пожарным-спасателям и т.д.", – сказал он.

Депутат Симонас Гентвилас сказал, что обжалует этот закон в Конституционном суде.