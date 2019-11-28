Цена на электричество по стандартному плану одной зоны вырастет на 14,6%, или на 1,9 евроцента до 14,9 евроцентов за кВт/ч (с НДС), а двух временных зон – на 17,5%, 2,5 цента до 16,8 центов днем и 7% или 0,7 цента до 10,7 центов (ночью).
Цена на электричество по плану "Дом" вырастет на 14,3%, или на 1,9 цента до 13,3 центов, а при двух зонах – на 21%, или 2,6 цента до 15 центов днем и 8,9% или 0,8 цента до 9,8 центов (ночью).
Абонентская плата не изменится и в зависимости от плана составит 3 или 6 евро в месяц.
Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сказал, что причина подорожания электроэнергии - это повышение цен на рынке.
ГСРЭ 28 ноября утвердит и тарифы на газ, представленные компанией Ignitis.
Газ для потребителей, которые используют его только для приготовления пищи, подешевеет на 11 центов, или 16,67% – с 66 до 55 центов за куб. м, а для тех, кто использует газ для отопления – на 21,74% – с 46 до 36 евроцентов. Абонентская плата не изменится.
Министр энергетики Вайчюнас в октябре прогнозировал, что газ для населения со следующего года должен подешеветь примерно на 15% – на столько, на сколько подорожает электричество. По его словам, газ дешевеет потому, что на мировом рынке дешевеет сжиженный природный газ (СПГ) и снижены затраты на содержание терминала СПГ в Клайпеде.
В новую цену газа уже включена максимально – на 39% – сниженная составляющая безопасности терминала СПГ.
Газ с января этого года подорожал для бытовых потребителей на 7% за куб или на 12-18%, с июля цена на него не менялась.
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