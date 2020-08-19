В Литве учрежден филиал одной из крупнейших индийских IT-компаний

По данным Реестрового центра, литовский филиал Wipro учрежден 18 августа, его возглавил менеджер компании по операциям в Европе Рамеш Филлипс.
Компания Wipro, главный офис которой находится в называемом колыбелью сектора ИТ городе Бангалор, в прошлом году заняла 904-е месо в списке крупнейших компаний мира, по версии Forbes.
У Wipro более 170 тыс. сотрудников на шести континентах, в прошлом году она получила около 9 млрд долларов выручки (около 7,5 млрд евро), чистая прибыль компании составила примерно 1,4 млрд долларов (1,17 млрд евро).
Крупнейший акционер Wipro - индийский предприниматель Азим Премджи, в списке богатейших людей Индии, по версии Forbes, он в прошлом году занял 19-е место.
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