Уставной капитал учрежденной компании – 5 млн евро, а единственный акционер – люксембургская компания 2404.
Банк Литвы (Центробанк) пока не комментирует приход нового игрока на рынок.
"О будущих участниках рынка мы ничего не комментируем до тех пор, пока они сами о себе не заявят. Мы всегда сообщаем, когда предоставляются лицензии", - сообщил BNS пресс-секретарь Центробанка Гедрюс Симонавичюс.
Факторинг – финансовая услуга специализированной компании или банка, при которой поставщик продает товар покупателю, не требуя за него немедленной оплаты. За покупателя этого товара продавцу платит специализированная факторинговая компания, после чего последняя получает долг с покупателя товара.
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