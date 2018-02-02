Владельцы литовской закусочной американской кухни Keulė Rūkė установили "памятник" И.Сталину перед своим гриль-баром в Каунасе, который оформлен в стилистике романов Джорджа Оруэлла "1984" и "Скотный двор". Коллектив бургерной прославило граффити "Поцелуй Путина и Трампа" в Вильнюсе.
© Facebook Keule Ruke

Бюст вождю народов в Каунасе открыт на фоне дискуссий о запрещенном в России фильме британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина".

"В независимой стране у людей есть право свободно выражать свое мнение, в том числе высмеивая кровавый режим. Важно не бояться затрагивать неудобные темы и не в коем случае нельзя игнорировать свое прошлое", - отметил один из организаторов проекта Доминикас Чечкаускас.

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Автором идеи выступила совладелец закусочной, литовская фотограф и художница Маргарита Янкаускайте, известная под псевдонимом Марла Сингер.

"Двоюродная сестра организовала очередную провокацию - в Каунасе поставила болвана-тирана. Так ее сейчас наказать могут за травлю, или политическую сатиру?", - таким комментарием на своей странице в Facebook поделился ресторан.

Год назад на стене Keulė Rūkė появилось граффити с изображением целующихся Дональда Трампа и Владимира Путина, которое не обошли вниманием как литовские, так и зарубежные СМИ, например, BBC, CNN, The Wahington Post и др., а его фотографии до сих пор можно встретить в публикациях всемирно известных изданий.

Неизвестные несколько раз замазывали рисунок на стене краской, но владельцы ресторана его восстанавливали.

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