Администратор этого вильнюсского рынка Юлия Кузьмина рассказала, что рынок, которому уже 10 лет, и его торговцы ищут возможности сокращения использования пластика. По словам собеседницы, большая часть торговцев от пластика уже отказалась, насколько это было возможно.

"Мы не ждем, пока вступит в силу запрет на использование одноразовых пакетов и ищем альтернативы прямо сейчас. <...> Мы нашли пакеты, которые производят из крахмала. Это новинка в Литве, мы хотим стать первым рынком в стране, который откажется от пластиковых пакетов и заменит их эко-пакетами, которые можно компостировать", – рассказала Кузьмина.

"Надо приучать людей к переменам уже сейчас, чтобы потом у них не случился шок. Мы уже несколько недель используем компостируемые пакеты. Пока мы их тестируем, предлагаем покупателям. Несмотря на то, что они не такие прочные, как пластиковые, мы заметили, что уже появились покупатели, которые просят именно эко-пакеты.

Отношение клиентов меняется. <...> Мы получили хорошие отзывы, нас призывают продолжить эту практику, поэтому, я думаю, компостируемые пакеты никуда не исчезнут", – заметила Кузьмина.

Она рассказала, что, к сожалению, в компостируемые пакеты нельзя складывать мокрые и влажные товары, поскольку при контакте с влагой они растворяются.

По словам администратора рынка, клиентымогут приходить на рынок со своими пакетами, а могут приносить фермерам ненужные пакеты и другую тару (банки, бутылки, пластиковые контейнеры) для повторного использования.

Кузьмина сказала, что пока компостируемые пакеты на рынке дают бесплатно, а в будущем планируют ввести плату за них, к примеру, 30 евроцентов: "Конечно, для многих это будет неожиданно, однако эко-пакеты на самом деле дороже. Уже и сейчас есть клиенты, которые согласны платить за компостируемый пакет".

Администратор заметила, что на рынке Тимо отходов мало. На территории есть и контейнеры для вторсырья, однако собеседница сказала, что в будущем от них откажутся, поскольку отходов здесь немного: "Возможность сортировки отходов на рынке есть, но мы видим, что отходов немного.

Мы поощряем экологию, хотя не можем сказать, что мы полностью ее соблюдаем, но стремимся к этому. Здесь торгуют экологическими товарами, у фермеров есть соответствующие сертификаты".