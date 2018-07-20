Yandex в России и других странах называют основным конкурентом компании Uber. В этом году компания начала работать в Эстонии и Латвии. В Литве компания стартует с конца июля.

Эту информацию порталу DELFI подтвердило хорошо информированное лицо. По его словам, в конце июля уже запланировано мероприятие в Вильнюсе, на котором объявят о начале деятельности компании.

В своей рекламе Yandex всегда подчеркивает более низкую чем у конкурентов цену за услуги.