Yandex в России и других странах называют основным конкурентом компании Uber. В этом году компания начала работать в Эстонии и Латвии. В Литве компания стартует с конца июля.
Эту информацию порталу DELFI подтвердило хорошо информированное лицо. По его словам, в конце июля уже запланировано мероприятие в Вильнюсе, на котором объявят о начале деятельности компании.
В своей рекламе Yandex всегда подчеркивает более низкую чем у конкурентов цену за услуги.
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