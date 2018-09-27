В Литве свою деятельность начала компания TUI: предлагает поездки в 4 страны

27 сентября основанная в Латвии компания TT Baltics начинает продажи туров бренда TUI в Литве, Латвии и Эстонии.
© DELFI / Karolina Pansevič

TT Baltics работает по франшизе, купленной у TUI. Отныне клиенты Балтии смогут пользоваться качественными услугами TUI.

"Приход в страны Балтии бренда TUI несет хорошую весть всем покупателям туров в Литве, Латвии и Эстонии. TUI уже какое-то время наблюдал за туристическим рынком стран Балтии. Наше имя также хорошо известно жителям региона. Они пользуются услугами TUI, покупая горящие путевки в Западной Европе или экзотические туры у крупных операторов в Балтии", – сказал гендиректор TT Baltics Ричардас Носявичюс.

В сообщении сказано, что исследования показали, что рынок турпоездок в прошлом году в Балтии вырос на 15%, а в этом году – почти на четверть. В следующем году рост составит не меньше 20%. TT Baltics особое внимание уделит расширению качественных услуг.

Носявичюс отметил, что качество туров TUI обеспечено поставкой комплексных услуг из одних рук. Все услуги – от бронирования гостиницы до перевозки – осуществляет компания TUI или ее партнеры.

"Первые направления, которые TUI предлагает в Литве - это Турция, Кипр, Болгария и Испания. Даже опытные путешественники, выбрав наши поездки, смогут ощутить еще больше комфорта, безопасности и уверенности. Мы предложим и новинки, включая поездки в экзотические страны. В ближайший год в странах Балтии мы планируем обслужить 50 000 путешественников", – сказал Носявичюс.

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