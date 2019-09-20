Житель Литвы Эугениюс рассказал DELFI, что стал интересоваться этими домами давно. 7 лет назад он решил построить такой дом.

"Это быстро и просто, если сравнивать с альтернативными вариантами. Стены первого этажа мне 3 человека собрали за неделю безо всякой техники", – рассказал он.

Он живет с семьей в таком доме уже два года. Несмотря на то, что отделка не завершена, семья рада такому выбору и во второй раз построила бы такой же дом, только меньше.

Семья построила дом площадью 136 кв. м. Без стоимости участка и других дополнительных работ, дом с крышей, окнами, сантехникой и электричеством стоил около 60 000 евро.

Вайдас Моркявичюс, директор компании Bakūžė.lt, сказал, что для строительства дома из СИП панелей нужен архитектурный чертеж, который разрезают на части - панели. Затем производят эти панели и складывают их как кубики лего. По его словам, стены таких домов прочнее, чем у каркасных.

SIP skydiniai namai © Bendrovės archyvas

Моркявичюс сказал, что время сборки зависит от сложности конструкции и архитектуры. Обычный небольшой дом с частичной отделкой можно построить за 2–2,5 месяца. Более сложный вариант займет 3-6 месяцев. Он заметил, что из СИП панелей можно построить дом любой формы. Невыгодно только строить очень большие дома, поскольку они будут стоить дорого.

Моркявичюс также сказал, что такой дом недешевле каркасного или кирпичного. По его словам, все дома похожи, разница лишь в несущих конструкциях.

"Во всех случаях заливают полы, используют гипсокартон, внешняя отделка тоже похожа", – сказал эксперт. По его мнению, чтобы сравнить цены, надо строить три аналогичных дома из разных материалов – тогда проявится разница.

На дом дается гарантия 10 лет. За это время точно никакая реновация не потребуется. Моркявичюс сказал, что вообще такой дом не будет хуже кирпичного.

Представитель SIP Baltic Андрюс Плукас сказал, что разница есть в утеплении, дома из СИП панелей утепляют пенополистиролом, а каркасный - минеральной ватой.

SIP skydiniai namai © Bendrovės archyvas

"Для сборки дома простой конструкции площадью 100 кв. м энергетического класса A+ нужно 2–3 недели, вся внутренняя и внешняя отделка еще занимает 2–4 месяца", – сказал Плукас.

Цена, по его словам зависит от проекта, особенностей грунта на участке, рельефа, энергетического класса, типа инженерных сетей, выбора отделочных материалов, типа окон и т.д. Стандартная цена 100 кв. м энергетического класса A+ - от 450 евро за кв. м. На внутреннюю отделку пойдет еще 250 евро за кв. м.

По словам Плукаса, эту технологию ценят за простоту и скорость сборки.

Он сказал, что не во всех случаях стоит использовать эту технологию. "Если проект не подходит, то строительство по такой технологии будет стоить дорого. Обычно используют подходящие типовые проекты", – сказал специалист.

По словам Плукаса, бытует миф, что в конструкции таких домов заводятся мыши, что дом простоит до первой бури, но все это неправда. В доме всегда есть механическая защита от мышей.

Он сказал, что мыши часто пробираются в дома с традиционными крышами, поскольку мышам легко прогрызть пленку и поселиться в минеральной вате, чем в СИП панели или ОСП.

"Мифы о ненадежности вызваны тем, что людям пенополистирол кажется непрочным материалом. Однако СИП панели в несколько раз прочнее конструкций каркасных домов", – подчеркнул Плукас.

Заведующий кафедрой Железобетонных конструкций и геотехники Вильнюсского университета им. Гедиминаса Юозас Валивонис сказал, что не видит недостатков в этой технике.

"В доме каждого типа есть недостатки, но в данном случае существенных нет. Я думаю, что нужно делать разумную смету, чтобы цена была разумной. По нынешним расценкам, насколько я слышал, цена нереальная, она должна быть меньше.

Есть дома американского типа, такой строишь, живешь, надоело – продаешь, строишь другой.

Его построить легко и просто, это одно из достоинств. А что касается требований к теплу и техническим данным, он их оправдывает", – сказал Валивонис.

Он заметил, что проблемы могут быть, если выбрать неподходящую, некачественную теплоизоляцию.

Валивонис напомнил, что дома из СИП панелей в Литве - не новость. Их строили и в советское время.

"Было немецкое оборудование, производили такие дома. Но использовали советские материалы плохого качества. Люди были недовольны, дом промерзал", – сказал собеседник.

По его словам, в литовских деревнях полно некачественных домов такого типа, отсюда и убеждение, что такой способ строительства - плохой. То, что он дешевле, не значит, что он хуже, просто экономия на рабочих. Дом из СИП панелей можно собрать и самому.