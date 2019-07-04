В Литве создается ирландское предприятие по покраске самолетов

Maas Aviation сотрудничает с европейским авиационным гигантом Airbus – ирландцы красят самолеты Airbus в Гамбурге и Мобиле (штат Алабама, США).

Между тем приобретенные авиакомпанией самолеты Maas Aviation перекрашивает в Нидерландах – в порту Маастрихта и в Вонсдрехте.

Maas Aviation сообщает на своем интернет-сайте, что в числе клиентов компании – авиакомпании Ryanair, "Аэрофлот" и WizzAir.