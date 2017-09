В Литве создадут фонд для покрытия убытков туристов

Туроператоры, на средства которых намечается создать резерв в 4 млн. евро, такую идею не поддерживают. Правительство поддержало предложение Министерства экономики о создании фонда, который будет использоваться в том случае, если будет недостаточно страховых договоров, имеющихся у организаторов. "Если во время туристической поездки или до ее начала организатор стал неплатежеспособным, начались процессы о банкротстве или ликвидации предприятия и у него нет финансовых возможностей вернуть вам деньги за поездку, то фонд на 100% будет гарантировать возможные потери", - сказал на заседании кабмина министр экономики Миндаугас Синкявичюс. Сейчас, если туроператор утрачивает платежеспособность, понесенные туристами убытки покрываются из госбюджета. Туроператоры будут обязаны в конце каждого квартала вносить в фонд до 1% стоимости поездки. Крупные туроператоры говорят, что не поддерживают эту идею. "Уже сейчас мы застраховали каждый евро, получаемый от наших клиентов. Но если придется страховаться еще - мы это сделаем, но индивидуально, а не коллективно. В последнем случае это будет практически то же самое, если каждый клиент будет вносить на один счет часть денег от своей поездки. Кто захочет платить за других?" - сказала в присланном BNS комментарии юрист компании Novaturas Гражина Норейке. По ее словам, средство коллективной защиты не сработало, когда португальская компания Qualispresenca, которая организовывала поездки на Мадейру и Азорские острова, отменила полеты, а литовским туристам не вернули средства. В Португалии действует гарантийный фонд туроператоров, однако, по словам Г. Норейке, просьбы граждан Литвы погасить их убытки, были отклонены. Обсуждение идеи создания специального туристического страхового фонда началось несколько лет назад, когда обанкротилось несколько туроператоров. После банкротств компаний Fresh Travel, Go Planet Travel и Voyage-Voyage на покрытие понесенных туристами убытков из госбюджета было выделено несколько сотен тысяч евро.

