Крупным поставщикам сырья, сдающим больше 40 тонн в месяц в октябре перерабатывающие компании платили в среднем 405,2 евро за тонну. За месяц цена увеличилась на 6,5%.
Эта закупочная цена была выше средней цены в странах ЕС. В ЕС в среднем крупным компаниям платили 367,2 евро за тонну.
Европейские фермеры, реагируя на рост спроса, со второй половины года стали увеличивать производство молока, согласно прогнозам, в 2017 году в ЕС произведут на 0,7% больше молока, чем в 2016 году.
По словам ассоциации молочников Pieno centras Эгидиюса Симониса, на мировом рынке наблюдается баланс. Цены на молочные товары стабилизировались, наблюдается даже их снижение.
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