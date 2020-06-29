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В Литве с 1 июля дешевеет электроэнергия и газ для бытовых потребителей. Глава Государственного совета регулирования энергетики Инга Жилене сказала, что за полгода жители сэкономят несколько десятков евро.
В Литве снижаются цены на газ и электричество: сколько сэкономят потребители
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"Электричество подешевеет на 8%, на 1,2 цент за кВт. Если человек использует по 100 кВт в месяц, то человек сэкономит 10 евро за полгода.

Если люди используют электроэнергию для отопления и подогрева горячей воды, то сэкономят около 50 евро в месяц", – сказала в передаче Delfi 11 Жилене.

Тариф на газ, в зависимости от плана снизится на 15–23%, или на 8 центов за куб. м.

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"Переменная часть тарифа не меняется. Потребители, которые используют газ для приготовления пищи, за полгода сэкономят 5–6 евро", – сказала она.

"Что касается тех, кто использует газ для обогрева и использует больше 300 куб. м в год, то они за полгода сэкономят 50–60 евро", – продолжила Жилене.

Она сказала, что основная причина снижения цен – снижение цен на электроэнергию на бирже Nord Pool Spot.

"Что касается газа, то тут также дело в снижении цен на сырье", – сказала Жилене.

Старший экономист банка SEB Тадас Повилаускас заметил, что расходы на газ и электричество составляют около 3% средней корзины потребителя.

"Можем поблагодарить коронавирус, из-за падения экономики спрос на электроэнергию упал во всем регионе. Когда снижается спрос – электричество дешевеет", – сказал Повилаускас.

"Когда установим новые тарифы в ноябре, они вступят в силу с января. Оценим данные за 12 месяцев. На сколько увеличатся, а может снизятся цены - сложно сказать. Может, останутся на прежнем уровне", – сказала Жилене.

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