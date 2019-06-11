По данным национальных статистических служб, годовая инфляция (12-месячная) в мае в Литве составила 2,7%, в Латвии – 3,3%, а в Эстонии – 3,1%.
Потребительские товары в Литве за год выросли в цене на 2,1%, а услуги – на 4,3%, в Латвии – соответственно на 3,4% и на 3,1%, а в Эстонии – на 2,3% и на 4,7%.
В мае во всех трех Балтийских государствах фиксировалась месячная инфляция в 0,2%.
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