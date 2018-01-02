Тариф на электроэнергию самого популярного плана одной временной зоны - "Стандартный" в новом году снижается на 1% (0,1 цента) до 11,3 цента за киловатт-час, тариф на электроэнергию для двух временных зон будет таким: дневной тариф снижается на 1,6% (0,2 цента) до 12,2 цента, ночной тариф и тариф выходных дней остается без изменений – 9,1 цента за киловатт-час.

В январе прошлого года электричество подешевело в среднем на 5%.