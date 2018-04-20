В Литве реорганизуют банк Citadele

Правление сообщило, что в ходе реорганизации действующий в Литве АО Citadele будет присоединен к действующему в Латвии AS Citadele bankaи будет работать в нашей стране как филиал латвийского банка.
Выдавая соответствующее разрешение, ЦБ Литвы учел тот факт, что в результате реорганизации, уровень системного риска в банковском секторе не увеличится. Изменится лишь юридический статус банка АО Citadele, а не его структура, поэтому часть рынка АО Citadele в Литве не изменится ни в плане имущества, ни в плане кредитов или вкладов.
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